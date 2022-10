OL : Thierry Henry juge l'arrivée de Laurent Blanc

Laurent Blanc va remettre le bleu de chauffe. Plus de six ans après son départ du banc du PSG et donc de la Ligue 1, et après une période d'inactivité quasiment aussi longue, le champion du monde 1998 va reprendre du service à l'Olympique Lyonnais. L'ancien coach de Bordeaux, qui succède à Peter Bosz, aura la lourde tâche de redresser la barre d'un navire rhodanien en plein naufrage depuis plusieurs semaines. Présent au micro de Prime Video ce dimanche, Thierry Henry a jugé l'arrivée de Laurent Blanc.

La suite après cette publicité

« C'est à lui de nous le montrer. Il va retourner dans le championnat français, il a toujours été dans des équipes qui ont joué. À lui de voir ce qu'il va faire, il y a beaucoup de questions. Il ne va pas entraîner Les Ulis, il aura beaucoup de travail, mais je pense que la plus grosse question est de savoir ce qu'il va faire de Boateng. On verra bien, mais en tout cas, il a su montrer que ses équipes savent jouer au foot », a ainsi lancé l'ancien coéquipier de Blanc. Premiers éléments de réponse dès dimanche, à Rennes (15 heures).