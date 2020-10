L'OM prête Ahmadou Dia en D2 néerlandaise

Ahmadou Dia jouera aux Pays-Bas cette saison. Le portier de l'Olympique de Marseille, barré par la concurrence en équipe première, est ainsi prêté au FC Dordrecht pour une saison. L'équipe de D2 néerlandaise ne disposera d'aucune option d'achat dans le deal.

« Avec le club de D2 néerlandaise, le jeune portier, qui fêtera ses 21 ans le 13 octobre prochain, devrait obtenir plus de temps de jeu et emmagasiner de l’expérience. Après six journées de championnat le FC Dordrecht est 18e au classement avec 4 points », précise le communiqué du sud de la France.