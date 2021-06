L'histoire continue entre le SCO d'Angers et Le Gaulois !

Après une nouvelle saison dans le milieu de tableau de Ligue 1, les Angevins se font particulièrement remarquer depuis la fin de saison, ayant déjà dévoilé un nouveau logo et de nouveaux maillots en vue de la saison 2021-2022. Aujourd'hui, le club annonce que son partenariat avec le sponsor maillot « Le Gaulois » se poursuit.

Déjà présente aux côté des Noir et Blanc depuis 2017, l'entreprise fondée en 1984 poursuit sa collaboration et en plus du traditionnel sponsor majeur présent sur le maillot extérieur, Le Gaulois apparaîtra désormais sur la poche poitrine de la tunique portée au Stade Raymond-Kopa. Engagée sur la qualité de ses produits 100% français grâce à l'affichage du Nutriscore et sa charte nutritionnelle rigoureuse, cette marque va donc gagner en exposition en étant affichée sur les deux maillots du club à partir de la rentrée.

🤝 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗦𝗖𝗢 𝑥 𝗟𝗲 𝗚𝗮𝘂𝗹𝗼𝗶𝘀, 𝗹'𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿𝘀𝘂𝗶𝘁 ! pic.twitter.com/hOedTc5c9v — Angers SCO (@AngersSCO) June 11, 2021

L'ajout du nom de la marque sur le maillot emblématique du club angevin a d'ailleurs particulièrement retenu l'attention de Christophe Lambert, directeur marketing et commercial du groupe LDC. « En plus de partager des valeurs d'humilité et de travail, l'ancrage local est important pour Le Gaulois, et c'est pour cela que nous poursuivons notre collaboration avec le club d'Angers SCO et sommes impatients de retrouver l'équipe à Raymond-Kopa », a-t-il déclaré, soulignant le fait que la marque sera désormais présente à domicile.