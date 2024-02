PSG-Real Sociedad | Streaming : comment regarder le match en direct

Luis Enrique l’a dit en conférence de presse d’après-match face à Lille, si cette double confrontation face à la Real Sociedad a tout d’un moment décisif dans la saison du PSG, l’heure est au calme et le club de la capitale ne doit pas céder à la pression. Reste que le champion de France en titre joue malgré tout une partie de son avenir européen avec la réception de la Real Sociedad mercredi soir pour les 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Fort d’un tirage enfin favorable après avoir tiré, ces dernières années, le Real Madrid, le Barça et le Bayern Munich, le club francilien voudra percer le plafond de verre des huitièmes de finale pour retrouver le top 8 européen. Mais attention, un mauvais résultat au Parc des Princes, et tout deviendrait compliqué…

Battus une seule fois en 16 matches à domicile cette saison, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont quasiment intouchables à domicile. Face à une équipe de la Real Sociedad terriblement muette depuis 4 matches (3 nuls et une défaite), le club de San Sebastian se présente Porte de Saint-Cloud en plein doute et avec une cascade de joueurs incertains (Odriozola, Aritz, Aihen, Tierney, Becker, Oyarzabal et Carlos Fernández), de quoi donner des maux de tête au coach basque Imanol Alguacil. Tout le contraire du PSG qui va pouvoir bénéficier de tous ses cadres hormis les blessés de longue durée Milan Skriniar, Presnel Kimpembe et Sergio Rico. Laissé au repos face au LOSC, Kylian Mbappé sera présent au coup d’envoi et sera comme d’habitude l’une des forces de frappe offensives du Paris Saint-Germain en compagnie d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Et comme vous en avez l’habitude depuis plusieurs années maintenant et avant la grande refonte de la saison prochaine instaurée par l’UEFA, il va falloir, encore une fois, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est disponible sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou RMC Sport. Il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG à la Real Sociedad sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, surtout un soir de Saint-Valentin, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-espagnole, c’est très simple, il faudra se rendre sur la chaine RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG plus que jamais présidé par Nasser Al-Khelaifi.

Regarder le match de foot PSG-Real Sociedad en streaming

Si vous n’avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet (ou FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la phase finale de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-espagnol ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou mieux, en 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, à partir de 19€/mois, sera actif immédiatement. Ne ratez rien des plus belles affiches de la Ligue des Champions en direct, de quoi profiter également des autres chocs des 1/8 avec notamment RB Leipzig-Real Madrid ou encore Inter Milan-Atletico de Madrid et Naples-FC Barcelone. Fan de la Ligue Europa, vous serez comblés puisque Shakthar-OM, Benfica-TFC et AC Milan-Rennes sera diffusé en exclusivité sur RMC Sport.

Comment regarder le streaming PSG-Real Sociedad ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs Real Sociedad directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter au dernier moment de cette soirée spécial Saint-Valentin, mais qui reste un rendez-vous indispensable de tout fan de foot qui se respecte.

Un choc européen qui sera arbitré par l’italien Marc Guida. L’arbitre âgé de 42 ans sera assisté par Ciro Carbone et Giorgio Peretti tandis que Fabio Maresca sera le quatrième arbitre. À l’assistance vidéo, on retrouvera également des Transalpins avec Paolo Valeri et Aleandro Di Paolo. Homme en noir expérimenté, il a déjà dirigé trois matches de C1 avec Lens - Arsenal (2-1), Manchester United - Copenhague (1-0) et Antwerp - FC Barcelone (3-2). A noter que Guida va retrouver le Parc des Princes et le club de la capitale puisqu’il avait arbitré le match PSG-RB Leipzig le 19 octobre 2021 (victoire 3-2 du club français avec un doublé de Messi et un but de Mbappé).

