Ligue des Champions, Borussia Dortmund : Karim Adeyemi enfin lancé ?

La suite après cette publicité

La nouvelle attraction du Borussia Dortmund. Débarqué à l’est du bassin de la Ruhr en juillet dernier contre un chèque de 30 millions d’euros, Karim Adeyemi a décidé de franchir un cap. Convoité par le PSG, le Barça ou encore le Bayern Munich, son club formateur, le jeune buteur allemand (21 ans) a finalement décidé de poser ses valises chez les Marsupiaux après un passage très remarqué au RB Salzbourg. Auteur de 33 buts et 24 passes décisives en 94 matches toutes compétitions confondues avec la formation autrichienne, l’enfant de Munich doit désormais faire face à un défi aussi ambitieux qu’effrayant : remplacer Erling Haaland. Grande promesse du football allemand, la révélation du RB Salzbourg n’a d’ailleurs aucune intention de s’arrêter en si bon chemin.

Une arrivée tonitruante et des débuts compliqués…

«Je veux jouer avec les meilleurs joueurs du monde dans une ligue supérieure, c’est mon objectif. Je suis un grand fan de Dortmund, je veux qu’ils remportent le titre pour que le Bayern cesse de dominer le championnat», affirmait, en ce sens, l’intéressé lors de son arrivée au BvB, pointant actuellement à la troisième place de Bundesliga derrière l’Union Berlin et… l’ogre bavarois. Capable d’évoluer à tous les postes sur le front de l’attaque, Adeyemi n’a pourtant pas connu les débuts rêvés sous ses nouvelles couleurs. Gêné par une blessure à l’orteil puis au pied, l’international allemand (4 sélections, 1 but) a, ensuite, enchaîné les prestations sans véritablement peser sur les rencontres.

À lire

Bundesliga : Dortmund s’offre Leverkusen et se replace

Orphelin du moindre but, en championnat, jusqu’au 29 janvier dernier, le numéro 27 de Dortmund ne pouvait ainsi s’appuyer que sur deux petites réalisations : à Séville, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions puis contre le TSV 1860 Munich en Coupe d’Allemagne. Bien trop peu pour le successeur annoncé d’Erling Haaland, auteur de 29 buts et 8 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues pour sa dernière saison au BvB. «Ma plus grande force est certainement ma vitesse et ma finition en face-à-face, j’aime marquer des buts. Je dois encore améliorer mon comportement défensif, dans ce domaine, je dois encore me développer davantage. Techniquement, tout n’est pas encore parfait, je peux faire beaucoup mieux», assurait d’ailleurs Adeyemi au moment de pointer ses axes d’amélioration.

La suite après cette publicité

Un début d’année 2023 prometteur !

Pas assez impactant et trop peu décisif, le gaucher de 21 ans semble pourtant retrouver de sa superbe depuis le début de l’année 2023. Reboosté par la confiance de son entraîneur Edin Terzic - plus que par le parcours cataclysmique des hommes d’Hansi Flick lors du dernier Mondial - la pépite allemande prouve toute ses qualités. Passeur décisif, le 22 janvier dernier, lors de la victoire arrachée par les siens face au FC Augsburg (4-3), Adeyemi s’est depuis illustré par deux nouvelles réalisations face au Bayer Leverkusen puis contre Fribourg. Auteur de six victoires en autant de rencontres, post-Mondial, le Borussia Dortmund s’appuie désormais pleinement sur la vitesse et le sang-froid de son prometteur attaquant. Un rendement rassurant et logiquement souligné par les hautes sphères du club.

«Lors des trois derniers matches, il a fait un vrai pas en avant. Nous avons eu de nombreuses conversations. Il est juste et important que Karim comprenne qu’il peut et doit faire plus», affirmait ainsi le directeur sportif, Sebastian Kehl (42 ans), conscient du potentiel d’Adeyemi. Interrogé, de son côté, sur l’apport de l’Allemand, l’entraîneur Edin Terzic (40 ans) était également heureux de la rédemption de sa star : «je vois une évolution constante chez lui. Lors des derniers matches, il n’en était pas loin. Nous récupérons le ballon à droite et il est notre deuxième attaquant. C’est exactement ce que nous voulons». Soulagé, l’avant-centre des Marsupiaux, souvent aligné dans le couloir gauche en soutien de Sébastien Haller, veut désormais enchaîner.

La suite après cette publicité

«J’étais très soulagé. Je pense que vous pouvez le constater. C’était très important pour moi que l’équipe continue de croire en moi. Même après mes semaines difficiles», assurait ainsi le protégé de Terzic avant de remercier son coach : «la confiance de l’entraîneur est importante. J’espère qu’un nœud a éclaté maintenant». De nouveau rayonnant sur les pelouses allemandes, Karim Adeyemi espère désormais confirmer sur la scène européenne. Face à Chelsea, en grande difficulté ces dernières semaines, la facteur X des Marsupiaux aura, quoi qu’il en soit, une nouvelle occasion de briller. Le tout sous le regard attentif des pensionnaires du Signal Iduna Park.