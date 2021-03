Liverpool : Jurgen Klopp veut que Mohamed Salah reste longtemps

Comme depuis plus de trois saisons maintenant, Mohamed Salah est le meilleur buteur de Liverpool. Auteur déjà de 24 buts (dont 17 en Premier League où il est le meilleur buteur), l’Égyptien reste l’atout numéro 1 de Jurgen Klopp. Et l’entraîneur allemand espère bien le voir rester encore longtemps avec lui.

En décembre dernier, dans un entretien accordé à AS, le joueur de 28 ans avait laissé planer le doute quant à un possible départ du côté du Real Madrid notamment. En conférence de presse, Jurgen Klopp a confirmé qu’il souhaitait voir rester son joueur quelques saisons de plus. « C'est juste un peu gênant quand je dois faire l'éloge de mes propres joueurs, ce que j'aime faire pour être honnête, mais surtout dans le cas de Mo’ (Salah), les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mo’ n'est pas seulement un buteur, il s'est aussi développé en tant que footballeur. C'est un joueur très, très important pour nous et j'espère qu'il le sera encore très longtemps, bien sûr. » Suffisant pour le convaincre de rester ?