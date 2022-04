PSG (F) : l'avenir s'assombrit pour Kheira Hamraoui

Les choses se compliquent plus que jamais pour Kheira Hamraoui. La milieu de terrain âgé de 32 ans est conviée à une réunion avec Ulrich Ramé, le manager général de la section féminine du Paris Saint-Germain, comme l'indique Le Parisien ce lundi. Le but ? Discuter de la situation compliquée actuelle, et de l'état d'esprit de l'internationale française (39 capes), mais aussi, et peut-être surtout, de la suite des événements pour elle dans la capitale française.

Kheira Hamraoui pourrait notamment subir des sanctions disciplinaires, alors que sa présence à l'entraînement du PSG, mardi après deux jours de repos, n'est pas garantie. Elle avait été à l'origine d'une échauffourée avec trois de ses coéquipières samedi, la veille d'une demi-finale aller de Ligue des champions à Lyon (2-3). Un match capital auquel Hamraoui avait d'ailleurs décidé de ne pas prendre part en n'effectuant pas le déplacement avec le groupe de Didier Ollé-Nicolle.