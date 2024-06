LOSC : Leny Yoro a recalé le PSG !

Sa première saison au haut niveau n’est pas passée inaperçue. Avec le LOSC, Leny Yoro s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Aujourd’hui majeur, le Dogue n’a pas fini de traumatiser l’élite avec ses performances magistrales dans l’arrière-garde nordiste. Auteur de 44 rencontres avec Lille lors de la saison qui vient de s’écouler, le natif de Saint-Maurice défraye la chronique depuis plusieurs semaines.

Considéré comme l’un des plus grands prospects de sa génération, son avenir est forcément en suspens alors que le PSG et le Real Madrid, comme souvent, se livrent à une lutte acharnée pour mettre le grappin sur le talent de la génération 2005. Alors que les Parisiens étaient prêts à mettre le paquet pour conserver le joueur en Ligue 1, le Real Madrid, devant assumer l’arrivée impactante financièrement de Kylian Mbappé, assurait ne pas vouloir mettre plus de 40 millions d’euros sur le jeune prodige nordiste. Mais voilà, à en croire les dernières informations de la presse espagnole, le joueur a fait son choix. Et ce n’est pas une question d’argent…

Le refus froid de Leny Yoro au PSG !

En effet, selon nos confrères ibériques, Leny Yoro a choisi le Real Madrid depuis plusieurs semaines maintenant. Aspirant à évoluer au plus haut niveau d’entrée, le joueur de 18 ans aurait même rembarré ses autres courtisans, dont le PSG. Enclin à s’approcher des 60 millions d’euros réclamés par Lille pour le défenseur, le club de la capitale a essuyé le refus sec du joueur qui aurait répondu à Luis Campos : «Merci, mais non.» Une réponse laconique qui offre un boulevard au Real Madrid. Par ailleurs, nous vous révélions que la Casa Blanca pourrait proposer au LOSC une première proposition à hauteur de 30 M€ + des bonus.

Ayant l’aval du joueur, les Merengues vont désormais devoir accélérer pour boucler le dossier. Souhaitant attendre le 30 juin prochain pour négocier au rabais le montant du transfert, les dirigeants espagnols risquent finalement de devoir se rapprocher des exigences lilloises alors que Manchester United et Liverpool seraient dans les parages d’après la presse espagnole. Une opportunité de marché très intéressante pour le Real qui va également perdre Nacho dans les prochaines semaines à en croire Marca, qui affirme que le vétéran madrilène est en route pour l’Arabie saoudite. Une chose semble dorénavant sûre : le PSG est hors course dans le dossier Leny Yoro !