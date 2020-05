Salomon Kalou choque l'Allemagne

Et si l'hypothèse d'une reprise du football en Allemagne avait pris fin ce lundi 4 mai ? Hier, le ministre de l'Intérieur et des Sports s'est déclaré favorable à un retour de la Bundesliga en mai, sous conditions sanitaires évidemment. Mais ce lundi, la Ligue allemande a révélé l'existence de 10 cas positifs au coronavirus. Et une autre onde de choc vient ternir la possibilité d'une issue positive.

En effet, le joueur ivoirien Salomon Kalou (34 ans), qui évolue au Hertha Berlin, a tourné une vidéo en live sur Facebook, au cours de laquelle il ignore sciemment les nouvelles règles sanitaires. On le voit pénétrer dans le centre d'entraînement du Hertha, serrer les mains de ses coéquipiers, ne pas respecter correctement la distanciation, ou encore se moquer du médecin qui lui fait passer le test. On le voit également se gargariser de toucher son salaire « sans jouer et sans s'entraîner ». La vidéo, qui a été effacée, a déjà fait bondir l'Allemagne. Avec ce comportement indigne de la situation, Salomon Kalou n'aide clairement pas le football professionnel à sortir de la crise.