OM : les ultras marseillais s’en prennent aussi à la LFP

Quelques jours après la lourde défaite en championnat contre le PSG et le départ de Roberto De Zerbi, la tension reste maximale autour de l’OM. Lors de la rencontre suivante au Vélodrome, les tribunes ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement, dans un climat de contestation générale visant à la fois la direction, les résultats sportifs récents et l’environnement du football français. Dans ce contexte explosif, plusieurs messages visuels ont été déployés par les groupes de supporters pour afficher leur colère. Parmi eux, une banderole adressée directement aux instances dirigeantes du football français.

« LFP : ARTICLE 1 : DÉTRUIRE LE FOOTBALL POPULAIRE ». Un slogan qui illustre le ressentiment d’une partie du public marseillais contre la Ligue, régulièrement accusée par certains supporters d’imposer des décisions jugées contraires à la culture tribune et aux intérêts des clubs français. Ce message s’inscrit dans un contexte particulier ou le bras de fer se poursuit en interne avec notamment la démission à venir de Nicolas de Tavernost de LFP Media. Cette soirée à Marseille reste ainsi marquée par une contestation globale, dépassant le seul cadre sportif.