Amical : les compositions de PSG-Chambly

Le PSG reçoit Chambly pour son second match de préparation de l'été (à suivre en live commenté sur notre site). Trois jours après avoir battu Le Mans (4-0), les joueurs de la capitale tenteront de poursuivre sur leur lancée malgré les nombreuses absences comme celles de Kylian Mbappé et Neymar, toujours pas revenus après l'Euro et la Copa America, ou encore de Sergio Ramos, pas encore disponible.

Mauricio Pochettino aligne un onze avec Navas dans le but, et Kerher en défense centrale, associé à Bitshiabu. Dans l'entrejeu, Gueye est titulaire en compagnie des jeunes Simons et Gharbi. Devant, Icardi est épaulé par Fadiga et Fressange. Chambly devrait se présenter en 3-5-2.

Les compositions :

PSG : Navas - Alloh, Kerher, Bitshiabu, Bitumazala - Gana, Simons, Fadiga - Gharbi, Icardi, Fressange

Chambly : Sourzac - Doremus, Karamoko, Camelo, Dauchy, Pierre-Charles - Beaulieu, Doucouré, Heinry – Petkovic, Sow