Samir Nasri révèle son plus grand regret

Dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, Samir Nasri est revenu sur son nouveau rôle de consultant, tout en évoquant l’évolution du football. L’occasion également pour l’ancien joueur de l’OM de révéler le plus grand regret de sa carrière. «J’ai toujours essayé d’être authentique. Lorsque je trouvais des critiques injustes, je le vivais mal. Mais dans mes rapports conflictuels avec la presse, les torts étaient partagés. J’étais jeune, sans la maturité pour comprendre ce que représentaient les médias. Lorsque je refusais une interview, je ne comprenais pas que je me privais d’un lien avec les fans», a tout d’abord avoué l’ex-international français.

Et d’ajouter : «aujourd’hui, je ressens l’amour des gens. Dans la rue, on me dit : "J’adore ta façon de parler de foot, tu es souriant en vérité, t’es super sympa !" C’est le seul regret de toute ma carrière : ne pas avoir appréhendé les médias en souriant, en répondant davantage aux interviews, en donnant plus. J’aurais aimé renvoyer ma vraie image et comprendre qu’à travers eux, je parlais au public». Le message est passé.