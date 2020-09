OM : l'opération déstockage est lancée

La suite après cette publicité

«On doit être clair : on a un gros effectif pour la normalité européenne. On travaille la sortie de quelques joueurs. Tous les joueurs connaissent la situation. Le mercato est ouvert jusqu'au cinq octobre.» Ce mardi, en marge de la présentation de Luis Henrique (18 ans) à la presse, le head of football de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria s'est montré transparent : les derniers jours de mercato doivent surtout permettre aux Phocéens de dégraisser.

La Provence fait ce mardi le point sur les candidats au départ et leur situation à l'instant T. Kevin Strootman est sur la liste des transferts, mais son imposant salaire effraie tout courtisan potentiel. La donne est sensiblement la même pour Kostas Mitroglou et Valère Germain. Maxime Lopez, annoncé parmi les premiers partants au début de l'été, est finalement toujours là et le Séville FC, son principal prétendant, a obtenu le retour d'Ivan Rakitic.

Plusieurs joueurs invités à partir

Nemanja Radonjic, joker dans l'esprit d'André Villas-Boas, a été annoncé lui aussi sur le départ, avec des écuries intéressées en Italie et en Grèce, mais Longoria l'a assuré ce mardi, l'OM compte sur son n° 7 serbe. Le quotidien régional indique à l'inverse que la direction du club a fait savoir à Christopher Rocchia et Florian Chabrolle qu'ils devaient se trouver un nouveau club. Le premier dispose de touches en Turquie et en Suisse mais espère rester en Ligue 1. Le second, lui, plaît à l'AC Ajaccio.

Enfin, parmi les éléments bankables de l'effectif marseillais, Bouna Sarr, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Morgan Sanson ne sont pas à l'abri de propositions de dernière minute, le dernier cité s'étant notamment rapproché récemment de Pini Zahavi d'après La Provence. Les prochaines heures s'annoncent agitées du côté de l'Orange Vélodrome. Dans le sens des départs d'abord. Et, qui sait, avec de possibles surprises dans celui des arrivées...