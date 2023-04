FC Bâle - OGC Nice : les compositions officielles

Après deux intenses soirées de Ligue des Champions, place à la Ligue Europa Conférence sur Foot Mercato ! Ce jeudi, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du FC Bâle, au Parc Saint-Jacques, dans le cadre des quarts de finale aller de la compétition. Un duel ô combien primordial pour les deux formations. Dernier club tricolore encore engagé dans une compétition européenne, les Aiglons ont la lourde responsabilité de porter l’indice UEFA de la France sur leurs épaules. En grande forme depuis plusieurs mois et la prise de fonction de Didier Digard, les Niçois ont cependant vu leur série de 14 matches sans défaite TTC prendre fin samedi dernier face au PSG en Ligue 1 (0-2). Les Aiglons voudront ainsi vite effacer ce revers avec une bonne performance sur la scène européenne. Du côté du FC Bâle, auteur d’une saison contrastée avec une décevante sixième place en Super League Suisse, l’objectif sera de poursuivre son épopée en C4 et se donner un bon bol d’air frais.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour ce quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, Didier Digard mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres et le système de jeu articulé en 4-3-3. Le technicien tricolore a en effet décidé de titulariser Terem Moffi en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Gaëtan Laborde et Kephren Thuram. Youssouf Ndayishimiye, Hicham Boudaoui et Aaron Ramsey sont reconduits au milieu, devant une charnière centrale composée de Dante et Jean-Clair Todibo. Concernant la composition du FC Bâle, Heiko Vogel aligne de son côté un schéma tactique organisé en 3-5-2. Bien connu des fans de la Ligue 1, Jean-Kevin Augustin va démarrer la partie sur le banc. Le secteur offensif est en effet composé des deux pointes Andi Zeqiri et Zeki Amdouni. Joueur du Stade Rennais actuellement prêté au FC Bâle, Andy Diouf est titulaire au milieu de terrain avec Taulant Xhaka, Wouter Burger, Dan Ndoye et Sergio Lopez.

Compositions des équipes :

FC Bâle : Hitz - Nuhu, Pelmard, Lang - Lopez, Xhaka, Burger, Diouf, Ndoye - Zeqiri, Amdouni.

OGC Nice : Schmeichel - Rosario, Todibo, Dante, Amraoui - Ramsey, Boudaoui, Ndayishimiye- Thuram, Moffi, Laborde.