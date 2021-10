L'éclatante revanche d'Anthony Modeste

Un conte de fées. Voilà comment est perçu le début de saison d'Anthony Modeste (33 ans) de l'autre côté du Rhin au lendemain de son doublé sur la pelouse du VfB Stuttgart ce mercredi (0-2), synonyme de qualification de Cologne pour le prochain tour de Coupe d'Allemagne. Ces deux nouveaux buts, inscrits en l'espace de 5 minutes (72e et 77e) alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu (71e), prouvent à quel point l'attaquant français marche sur l'eau ces dernières semaines du côté de la RheinEnergie.

Si on les ajoute à ses 6 pions en Bundesliga, le natif de Cannes affiche donc un bilan de 8 réalisations en 11 apparitions toutes compétitions confondues. Une trajectoire exceptionnelle qui ravit son club, actuel 8e au classement en Allemagne. Et pourtant, rares étaient ceux à croire en lui il y a encore quelques mois à peine. De retour d'un prêt compliqué à Saint-Étienne marqué par une vilaine blessure (8 apparitions seulement toutes compétitions confondues, 0 but), le buteur était clairement poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, explique Bild.

Poussé dehors et durement critiqué

La direction du club, sévèrement touchée par la crise de la Covid-19, souhaitait économiser son imposant salaire (3,2 M€ par an), son contrat courant jusqu'en juin 2023. Pire, le quotidien allemand révèle qu'en interne, il était moqué pour le niveau affiché lors de ses dernières sorties. «Plus assez bon pour la Bundesliga», lançaient ses détracteurs. Longtemps blessé et marqué par les aléas de la vie, l'ancien pensionnaire des Girondins de Bordeaux a fait le dos rond et a su convaincre son nouveau coach, Steffen Baumgart, de lui faire confiance.

« C'est bien quand on a beaucoup de confiance en soi. J'en profite en ce moment. Je me suis beaucoup investi. L'entraîneur m'a donné confiance. J'essaye de le lui rendre... Je l'aime ! Nous avons un excellent entraîneur », a confié le Français après sa nouvelle démonstration en Coupe. Samedi, Cologne et lui ont rendez-vous sur la pelouse du Borussia Dortmund (10e journée de Bundesliga). Une occasion de plus pour prouver que le grand Anthony Modeste, auteur de 25 réalisations en championnat en 2016/17, est bel et bien de retour.