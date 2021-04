OL : la liste des prétendants s'allonge pour Joachim Andersen

La suite après cette publicité

Joachim Andersen (24 ans) revit en Premier League. Son prêt à Fulham est une réussite (25 titularisations en championnat, 1 but). Et sa cote grimpe en flèche en Angleterre. Selon les informations du Telegraph, outre Tottenham, Manchester United et Leicester City sont également intéressés.

Un club anglais a même réalisé une approche «très sérieuse» auprès de l'Olympique Lyonnais, avec qui l'international danois (4 capes) est encore sous contrat jusqu'en juin 2024, explique le sérieux quotidien anglais, précisant que les Gones, qui attendent la fin de la saison pour prendre une décision définitive à son sujet, attendraient au moins 30 M€ pour le lâcher cet été.