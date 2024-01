Barça : Xavi vole au secours de Robert Lewandowski

Après une première saison 2022-2023 de haut niveau (33 buts et 8 passes décisives TCC), l’attaquant polonais Robert Lewandowski n’arrive pas à garder sa dynamique durant l’exercice actuel (13 b. et 5 p.d.), ce qui a valu de nombreuses critiques de la part de la presse espagnole et des supporters blaugranas. En conférence de presse avant d’affronter Villarreal en Liga ce samedi après-midi (18h30), l’entraîneur espagnol Xavi Hernandez a tenu à prendre la défense de son numéro 9.

La suite après cette publicité

«Au cours des quatre derniers matches, il a marqué trois buts. C’est peut-être parce qu’on a l’impression qu’il n’est pas bon dans le contrôle ou la dernière passe. Il continuera à être important, c’est un leader naturel. Il y a de la place pour l’amélioration et le vestiaire est très uni. Je n’ai jamais vu une telle qualité humaine. Nous devons être plus concentrés dans les premières minutes et nous cherchons des solutions pour faire une bonne saison», a-t-il expliqué face aux journalistes.