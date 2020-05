Real Madrid : Sergio Ramos et Florentino Pérez enterrent la hache de guerre

Plusieurs fois ces dernières années, Sergio Ramos a été annoncé partant. «J'ai eu une offre de Manchester United et j'ai pensé à changer d'air», avait-il même confié en avril 2016, en référence à ce mercato estival 2015. La faute à une prolongation qui aurait été promise par Florentino Pérez, le président madrilène, et qui n'était à l'époque pas arrivée. La gestion du cas Mourinho par Florentino Pérez, fidèle soutien du Portugais, en plus de l'énorme engueulade qui aurait eu lieu dans les vestiaires après l'élimination face à l'Ajax la saison dernière, seraient d'autres éléments qui ont refroidi la relation entre les deux hommes au cours des années.

Mais visiblement, tout semble aller mieux comme l'explique Marca ce samedi. La relation serait même plus fluide que jamais entre le boss du club de la capitale espagnole et le patron du vestiaire merengue. Le média rapporte notamment que les deux hommes ont récemment eu une longue conversation amicale au téléphone, après l'appel du dirigeant à son défenseur pour lui rappeler le fameux but de la Décima, la dixième Ligue des Champions du Real Madrid.

Pérez aurait lui particulièrement apprécié l'attitude du capitaine pendant cette crise du coronavirus. L'Andalou a effectivement été très ouvert dans les négociations pour les baisses de salaire de l'effectif et il a été le premier à comprendre les besoins financiers de son club, toujours selon le journal. Un rapprochement qui pourrait s'avérer décisif, alors que le joueur de 34 ans négocie celui qui sera probablement son dernier contrat avec le Real Madrid...