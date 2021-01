L’appel du pied d’Oscar à Chelsea

La suite après cette publicité

Du côté de la Chine au Shanghai SIPG, après avoir quitté Chelsea en 2016, Oscar semble s’épanouir dans sa nouvelle vie. Loin du football européen et de son Brésil natal, l’international auriverde espère finir sa carrière chez les Blues. À 29 ans, Oscar continue toujours de jouer au football en Chine et de performer. L’année dernière, il avait inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives en 12 matches de championnat avant l’arrêt de la saison.

Lors d’un entretien accordé à The Guardian, l’ancien de Chelsea a évoqué son avenir. « Je ne pense pas à quitter la Chine. Il y a un grand projet pour moi ici. Mais, pour mettre fin à ma carrière, j'aimerais retourner à Chelsea. » L’unique buteur du fiasco contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 (défaite 7-1) espère avoir l’occasion de refouler les pelouses de Premier League et estime avoir encore le niveau. « À Chelsea, j’ai construit une belle histoire. Je suis allé en Angleterre très jeune, à une époque où les supporters ne faisaient pas tellement confiance aux joueurs brésiliens. J'ai contribué à changer cela. Je serai un peu plus vieux quand je réessaierai de revenir, mais comme je joue très bien, avec de bonnes statistiques, je sens qu'il y a encore une place pour moi à Chelsea. » Le message est passé.