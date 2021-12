Adnan Januzaj vers le FC Barcelone cet été ?

En fin de contrat l'été prochain, l'ailier belge Adnan Januzaj semble s'éloigner de la Real Sociedad. Le joueur de 26 ans n'est pas encore fixé sur une possible prolongation avec le club basque, ce qui attire l'intérêt de plusieurs écuries européennes, qui pourrait négocier un nouveau contrat dès cet hiver pour une arrivée six mois plus tard.

Parmi ces prétendants, la presse espagnole parle du FC Barcelone, en difficulté financière depuis plusieurs mois et privilégiant des arrivées gratuites pour renforcer son effectif. Avant d'affronter le Real Madrid samedi soir, le président de la Real a envoyé un message au Diable Rouge : «j'ai l'espoir que Januzaj reste ici, qu'il reste avec nous», a-t-il déclaré au micro de Movistar.