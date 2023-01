Rudi Garcia a discuté avec Eden Hazard

À la peine au Real Madrid où il a seulement disputé 98 minutes de jeu en Liga cette saison, Eden Hazard garde tout de même la cote dans les championnats exotiques. Al Nassr (Arabie Saoudite), où évolue désormais Cristiano Ronaldo, est notamment intéressé par l’ancien joueur de Chelsea, comme nous vous le révélions ces derniers jours.

Et ce mercredi, le Belge a eu l’occasion d’échanger avec le technicien français Rudi Garcia, désormais à la tête d’Al Nassr, et qu’il avait côtoyé à Lille notamment en 2011 lorsque le LOSC avait réalisé le doublé Ligue 1 et Coupe de France. En effet, le Real Madrid, qui dispute actuellement la Super Coupe d’Espagne à Riyad, partage les mêmes terrains qu’Al Nassr, l’occasion pour les deux hommes d’échanger quelques mots et un cadeau (Garcia a offert un maillot d’Al Nassr à Hazard, ndlr). Interrogé dans la foulée sur une potentielle arrivée d’Eden Hazard, Rudi Garcia a toutefois préféré botter en touche : «J’ai rencontré Ancelotti et Hazard sur le terrain d’entraînement et nous avons juste parlé des championnats saoudiens, français, italiens et espagnols.» Poker menteur ?

