OM : Pablo Longoria discute avec le FC Barcelone pour deux joueurs !

Une nouvelle semaine plutôt chargée s'annonce à Marseille. Le défenseur brésilien Luan Peres est arrivé en terres phocéennes dans la journée de lundi, et ce mardi c'est William Saliba, le défenseur d'Arsenal, qui est attendu dans le sud de la France. Deux nouvelles recrues qui viennent renforcer le secteur défensif, et qui ne seront clairement pas les dernières du mercato puisque Pablo Longoria continue de s'activer dans tous les sens pour offrir un effectif de qualité à Jorge Sampaoli.

Et ces dernières semaines, le nom de Philippe Coutinho est revenu à plusieurs reprises dans les rumeurs liées à l'OM. Est-ce farfelu d'imaginer le Brésilien fouler la pelouse du Vélodrome, surtout avec un tel salaire ? Et bien non, puisque comme l'indique le média catalan l'Esportiu, l'Olympique de Marseille est bel et bien une destination potentielle pour le Brésilien, que le FC Barcelone veut mettre à la porte pour faire des économies au niveau des salaires.

Le Barça est prêt à aider l'OM

Le média indique que les relations entre les deux clubs sont excellentes, suite au transfert de Konrad de la Fuente, mais surtout grâce à la présence de Mateu Alemany à la tête du sportif chez les Catalans, lui qui a côtoyé Pablo Longoria à Valence. Les deux hommes s'entendent extrêmement bien, et ont déjà commencé à discuter de possibles opérations, avec deux noms en tête de liste : Samuel Umtiti, et Philippe Coutinho donc.

Le journal précise qu'à Barcelone, on sait que ça sera très compliqué pour l'OM de recruter l'ancien de Liverpool, mais que les Catalans feront tout ce qui est possible pour faciliter l'opération. Un prêt avec option d'achat et une partie du salaire pris en charge par l'OM est à l'étude. Quant au défenseur français, la publication ibérique ne donne pas plus de précisions, mais visiblement, l'ancien de l'OL est toujours une piste envisagée par le président espagnol de l'écurie de Ligue 1. Affaires à suivre, mais Pablo Longoria a encore de sacrées ambitions...