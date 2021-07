Le PSG frappe un gros coup avec Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Le mercato démarre très fort pour le PSG. Habitué à réaliser des transferts onéreux ces dernières années, le club de la capitale a cette fois ciblé des joueurs libres de tout contrat. C'est sans doute l'air du temps qui veut ça, même les mastodontes économiques sont touchés. Après Georginio Wijnaldum (30 ans), qui a débarqué à Paris après avoir terminé son bail du côté de Liverpool, Achraf Hakimi (transféré depuis l'Inter) et Sergio Ramos, libre lui après la fin de son aventure au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma (22 ans) vient aussi poser ses valises dans la capitale française. La nouvelle est tout juste officielle.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026», dévoile à l'instant le communiqué du PSG. Voilà un nouveau renfort de choix avant d'aborder la saison de la reconquête du titre de Ligue 1 et un gros coup pour Leonardo, lequel est très discuté en interne.

Quid de la concurrence avec Keylor Navas ?

Gianluigi Donnarumma avait l'avantage d'être libre comme l'air, après avoir refusé de prolonger à l'AC Milan, son club de toujours, où il a fait ses grands débuts à l'âge de 16 ans seulement en octobre 2015. S'il va percevoir un énorme salaire (environ 12 M€ à l'année), notamment grâce à l'entremise de son agent Mino Raiola, l'Italien grimpe d'un échelon dans la hiérarchie européenne. En signant au PSG, le champion d'Europe 2021 avec la Nazionale va enfin pouvoir se confronter à la Ligue des Champions, qu'il n'a encore jamais disputée (22 matches de C3 joués).

Malgré son jeune âge, l'international azzurro (33 sélections) est déjà une référence mondiale au poste. Phénomène de précocité, il concentre déjà plus de 250 matches professionnels. Reste maintenant à savoir comment va se passer la concurrence avec Keylor Navas. À 35 ans, le Costaricien sort d'une excellente saison, étant même récompensé d'une prolongation de contrat jusqu'en 2024. Leader du vestiaire parisien, il s'entend également très bien avec sa doublure Sergio Rico. Avec Donnarumma, la donne risque de ne pas être la même, la rivalité sportive montant d'un cran, à moins que ce dernier ne soit prêté dans la foulée...