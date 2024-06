Une nouvelle démission au FC Barcelone

La structure sportive change drastiquement au FC Barcelone. Out Xavi, in Hansi Flick sur le banc, et le directeur sportif Xavier Budó a claqué la porte de son côté, indique Catalunya Radio. Il a présenté sa démission jeudi dernier, précise le média espagnol, mais l’accord total est encore en suspens.

Catalunya Radio ajoute que cette décision n’est pas surprenante, compte tenu des relations tendues entre le dirigeant avec le club. Xavier Budó souhaitait avoir plus de gestion au sein de la formation catalane, et avait pour objectif d’améliorer la Masia, mais le Barça ne l’a pas soutenu dans cette décision.