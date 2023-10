Affaire des paris sportifs : le geste de Newcastle pour soutenir Sandro Tonali

C’est l’affaire qui secoue le football italien. Depuis plusieurs jours, trois internationaux italiens, Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali, sont inquiétés dans ce scandale d’addiction aux paris sportifs sur une plateforme illégale. Si les réactions s’enchaînent en Italie, des institutions footballistiques comme la Fédération italienne au gouvernement Giorgia Meloni, les clubs indirectement impliqués, comme Newcastle où évolue Tonali, veulent aussi réagir. Dans le cas des Magpies, la direction de Newcastle a été invité à «être solidaire» avec son joueur en supprimant les publicités liés aux paris sur les barrières du stade de St James’Park. Le club anglais a actuellement des partenariats avec trois sociétés de paris en ligne – Fun88, Sportsbet.io et BetMGM.

L’ancien milieu italien, dont l’avocat affirme qu’il aurait joué «au poker et au blackjack sur des plateformes en ligne illégales», est contraint de porter le logo de la société de jeux d’argent BK8 sur le devant du maillot de son club. En Angleterre, le club d’Aston Villa, dans lequel joue Nicolò Zaniolo, a aussi un autre partenariat avec la marque de paris Duelbits : «Newcastle United et Aston Villa devraient être solidaires de leurs joueurs et revoir leurs relations avec les sociétés de jeux de hasard. Nous ne forcerions pas une personne toxicomane à travailler quelque part avec une publicité murale indiquant le numéro du dealer - pourquoi n’en serait-il pas de même pour les jeux de hasard ?», a déclaré The Big Step, qui fait partie de l’association caritative Gambling with Lives. A noter que la Premier League a interdit la publicité sur les jeux d’argent et de hasard sur le devant des maillots à partir de la fin de la saison 2025/2026 suite à la pression du gouvernement.