Affaire des paris sportifs : le ministre des Sports italien sort du silence

Le Calcio italien est une nouvelle fois touché par un scandale qui concerne, cette fois-ci, une polémique liée aux paris sportifs. En effet, plusieurs internationaux italiens dont Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo et Sandro Tonali sont inquiétés dans cette affaire. Le joueur de la Juventus a d’ailleurs officiellement écopé d’une suspension de 7 mois ce mardi après-midi. Le ministre des Sports et de la Jeunesse du gouvernement de Giorgia Meloni, Andrea Abodi n’a pas mâché ses mots : «L’affaire des paris sur le football ? Je la considère comme une haute trahison, ainsi qu’un message non pédagogique car les joueurs doivent aussi être une référence comportementale. Le grand conflit se situe entre les jeux légaux et illégaux, le second étant non traqué et alimentant l’économie criminelle. Les footballeurs savent qu’ils ne peuvent pas parier, peut-être qu’il y a un manque de contrôle à l’intérieur du vestiaire».

«Nous avons besoin d’un contrôle systématique. Il y a des organismes qui travaillent presque exclusivement là-dessus. C’est une guerre entre le bien et le mal qui ne permet pas de distractions, J’essaie d’élaborer une charte des devoirs parce que les contrats se concentrent sur les droits mais je pense qu’il devrait aussi y avoir des devoirs comme ne pas se doper, ne pas prendre d’argent noir, ne pas parier, ne pas regarder des matchs sur des plateformes illégales. Autrefois, les entraîneurs les suivaient directement, mais aujourd’hui, ils ont beaucoup de temps libre et il est nécessaire d’avoir une présence globale plus systématique», a-t-il ensuite le politicien italien de 63 ans.