La drôle d'anecdote de Diego Costa sur N'Golo Kanté

Dans une interview pour Pilhado sur Youtube, Diego Costa, l'attaquant hispano-brésilien, qui compte 24 sélections avec l'Espagne, est revenu sur son temps à Chelsea et il en a profité pour raconter comment il embêtait le milieu français, N'Golo Kanté, avec qui il a partagé le vestiaires des Blues pendant deux saisons (2016 à 2018).

La suite après cette publicité

«A Chelsea, j'essayais d'embrasser Kanté en plaisantant. Il est vraiment timide. Je me mettais tout nu sur la baignoire et je disais : 'Kanté, fais-moi un câlin !' et il faisait 'Non, non, Diego'. Il n'enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche, »ajoutait-il sur un air moqueur.