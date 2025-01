PL : Newcastle s’offre Tottenham et poursuit sa folle remontée

Il va falloir se lever tôt pour faire tomber cette équipe de Newcastle. Après un début de saison globalement mitigé, les Magpies ont su prendre le taureau par les cornes pour retrouver le bon chemin. Résultat : 5 victoires consécutives, dont des succès larges face à Leicester (4-0), Ipswich (4-0), Aston Villa (3-0) ou encore Manchester United (2-0). Cette série s’est même étirée ce samedi avec une victoire décrochée aux dépens de Tottenham (1-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Newcastle 35 20 +12 10 5 5 34 22 12 Tottenham 24 20 +12 7 3 10 42 30

Si Solanke avait ouvert le score dès la 4e minute de jeu sur un coup de tête en faveur des locaux (1-0), Gordon et Isak lui ont répondu promptement. L’Anglais avait égalisé deux minutes plus tard sur une action litigieuse, après une main de Joelinton non sanctionnée (1-1, 6e), tandis qu’Isak avait marqué en étant bien aidé par le défenseur roumain Dragusin (1-2, 38e). À noter que l’ex-Lillois, Sven Botman, a effectué son retour sur les terrains après plus de 10 mois d’absence liés à une blessure. Grâce à ce succès, Newcastle s’invite provisoirement dans le top 5 du championnat, tandis que les Spurs patinent et restent scotchés à leur 11e place. Ange Postecoglou est plus que jamais en danger.