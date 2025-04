FC Barcelone : Hansi Flick a trouvé son nouvel attaquant

Robert Lewandowski s’est blessé au pire des moments. Dans un match au scénario fou, le FC Barcelone s’est imposé contre le Celta de Vigo et a fait un sérieux pas en avant vers le titre. Mais ce beau succès a cependant été entaché par la blessure du buteur polonais, qui a ainsi dû quitter la pelouse à un quart d’heure de la fin. La presse catalane redoute une rupture au niveau du biceps fémoral, qui l’éloignerait des terrains de 2 à 3 semaines et donc pour la finale de Coupe du Roi, voir la demi-finale aller contre l’Inter Milan.

Pour la réception de Majorque, ce mardi soir (21 heures), Hansi Flick devrait faire confiance à Ferran Torres en position de faux numéro 9, devant Raphinha et Lamine Yamal. *«C’est important d’être frais contre Majorque. Je réfléchis à beaucoup de choses, et ce n’est pas facile à gérer. Ce que nous voulons, c’est prendre les bonnes décisions pour l’équipe. Ferran Torres est très important. Il traverse une période faste de sa carrière. Son poste de 9 est le plus adapté», a-t-il assuré en conférence de presse.

Hansi Flick veut Dani Olmo en faux 9

Mais Sport raconte qu’une autre option pour le long-terme satisfait Hansi Flick : celle d’inclure Dani Olmo dans un rôle de faux numéro 9. Depuis son arrivée au Barça, Hansi Flick avait déjà en tête son utilisation dans différents secteurs de l’attaque, y compris dans ce rôle de buteur. Mais ce n’est pas tout, car Robert Lewandowski n’a seulement qu’un an de contrat restant et face à un marché des buteurs de plus en plus compliqué, voir Dani Olmo évoluer en neuf est une véritable alternative pour l’avenir pour Hansi Flick.

Déjà cette saison, contre le Betis, en Coupe du Roi, ou lors de son entrée contre le Celta de Vigo, l’ex-de Leipzig évoluait à ce poste. Sa capacité à attirer les défenseurs centraux et permettre aux ailiers de s’infiltrer dans la profondeur plaît beaucoup à Hansi Flick. Cette option d’urgence pourrait donc devenir une stratégie à long-terme, bien que l’état de santé de l’attaquant de 26 ans inquiète et pourrait obliger le Barça à recruter cet été, Dani Olmo ayant manqué 17 matches cette saison en raison de ses pépins physiques.