FC Barcelone : comment remplacer Robert Lewandowski ?

Forcément, la victoire du FC Barcelone face au Celta de Vigo samedi (4-3) a été une nouvelle démonstration de la puissance catalane, que ce soit sur le plan collectif, tactique, technique ou mental. Une sacrée prestation qui confirme le statut de favori pour le titre de Liga de l’équipe d’Hansi Flick, qui compte sept points d’avance sur le Real Madrid en attendant le duel des Merengues face à l’Athletic.

Un sacré exploit - les Barcelonais étaient encore menés 3-1 à l’heure de jeu - qui a cependant été entâché par la blessure de Robert Lewandowski. Le buteur polonais, qui cartonne cette saison, a ainsi dû quitter la pelouse à un quart d’heure de la fin hier. La presse catalane redoute une rupture au niveau du biceps fémoral, qui l’éloignerait des terrains de 2 à 3 semaines…

Ferran Torres, la solution

Tout indique qu’il devra donc manquer la finale de Copa del Rey face au FC Barcelone le week-end prochain, et il est clairement incertain pour la demi-finale aller face à l’Inter le 30 avril prochain. Comment le remplacer ? Telle est la question que se pose tout le monde à Barcelone en ce moment. Comme l’indique Sport, l’option numéro 1 est de donner la pointe de l’attaque à Ferran Torres, qui est le remplaçant de Lewy cette saison. L’Espagnol est plutôt performant dans ce rôle qui n’est pourtant pas le sien, ayant inscrit 17 buts toutes compétitions confondues déjà, ayant même une moyenne hallucinante d’un but toutes les 88 minutes en Liga.

Autre option plutôt crédible : aligner Dani Olmo en faux 9, un poste qu’il a déjà occupé par le passé, en sélection espagnole notamment, et ses qualités pour se mouvoir dans les derniers mètres ainsi que ses qualités de finisseur peuvent faire la différence. Statistiquement, l’absence du Polonais n’est pas forcément une terrible nouvelle pour les Catalans. Cette saison, le Barça a disputé 3 matchs sans le Polonais, et a gagné ces trois rencontres, face à Mallorca en Liga (5-1), et au Betis et Valence en Copa (5-1 et 5-0). Mais nul doute qu’Hansi Flick aurait préféré compter sur lui pour cette finale face à l’ennemi juré…