Le Real Madrid mise sur une pépite pour remplacer Eder Militão

Le Real Madrid n’est pas épargné par les pépins physiques. Après la grave blessure de Thibaut Courtois, Eder Militão a, à son tour, rejoint l’infirmerie. Victime d’une rupture des ligaments croisés face à l’Athletic Bilbao (2-0) ce week-end, le défenseur central brésilien ne reviendra pas sur les terrains avant 2024. Pour combler cette nouvelle perte, le Real Madrid a un plan bien précis en tête.

Selon Marca, la Maison Blanche n’a pas l’intention de pallier l’absence longue durée d’Eder Militão par un recrutement et préfère piocher dans sa réserve personnelle. Dans ce sens, le média espagnol informe que Carlo Ancelotti va miser sur une pépite de la Castilla en la personne d’Antolin Garzon, plus connu sous le nom de Marvel. Le jeune joueur de 20 ans s’est entraîné avec l’équipe première dernièrement et sa condition physique a impressionné le technicien italien. Considéré comme un futur talent au poste de défenseur, Marvel est devenu progressivement l’un des cadres de l’équipe de Raul (27 apparitions, 1 but) et a même déjà été sélectionné chez les jeunes avec l’Espagne (3 sélections).