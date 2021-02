Manchester United songe à vendre Anthony Martial !

Que le temps passe vite dans le football. L'année passée, Anthony Martial, sous contrat jusqu'en 2024, repositionné sur le front de l'attaque de Manchester United par Ole Gunnar Solskjaer, montrait d'excellentes choses en tant que numéro neuf et était même rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. À la fin de cette édition spéciale de Premier League 2020-2021, l'ancien Lyonnais et Monégasque avait trouvé le chemin des filets à 23 reprises, son meilleur total en carrière.

Enfin, à 25 ans, il montrait à l'Europe, dans ce grand club qu'est Manchester United, son talent plus que son potentiel. Mais, cette saison, c'est radicalement différent et il a vu arriver Edinson Cavani en tant que concurrent. Si Greenwood et Rashford ont aussi connu, cette saison, des coups de moins bien, il semble que celui du Français dure plus longtemps. Et ce qui devait arriver arriva. Même si Cavani est de 8 ans son aîné, il montre tout ce que Martial ne peut pas faire en tant que numéro neuf.

Meilleur à gauche, mais c'est la place de Rashford

C'est ce qu'explique ce jeudi matin le Manchester Evening News. Les deux avants-centre susmentionnés ont tous deux marqué sept buts. Mais l'Uruguayen tourne à une moyenne de 0,5 but par match quand Martial est à 0,3. Cavani presse aussi plus que lui (16,5 courses défensives en moyenne contre 10) et il évident que l'ancien du Paris Saint-Germain est un meilleur finisseur, il l'a prouvé depuis de nombreuses années dans tous les clubs où il a officié.

Repositionné parfois à gauche, ce qui semble être la zone du terrain où il donne le meilleur, Martial voit la concurrence de l'enfant chéri, Marcus Rashford, qui se sent lui aussi mieux dans cette position. Ainsi, avec tous ces éléments, toujours selon le média britannique, les dirigeants des pensionnaires d'Old Trafford songeraient à céder le natif de Massy. Ce qui ferait enfin entrer un peu d'argent dans les caisses. Avec le possible départ de Paul Pogba, les Français n'ont plus trop la cote chez les Red Devils...