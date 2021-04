AS Roma : la sensation Gonzalo Villar ne cesse de grandir

Avec Pedri (18 ans, FC Barcelone), Dani Olmo (22 ans, RB Leipzig), Riqui Puig (21 ans, FC Barcelone), Martin Zubimendi (22 ans, Real Sociedad) ou encore Gonzalo Villar (23 ans, AS Roma), la sélection espagnole peut se montrer sereine pour l'avenir. Le dernier nommé a pourtant mis plus de temps pour s'affirmer à haut niveau, mais depuis plusieurs mois il rattrape le retard accumulé. Pourtant, le chemin a été semé d'embuches pour lui. Formé à Elche, il prend le chemin du Valencia CF, l'un des meilleurs clubs espagnols en terme de formation. Pourtant, il ne disputera pas le moindre match avec l'équipe première et partira librement pour Elche à l'été 2018. Intéressant dans une première saison perturbée par une déchirure du ménisque, il confirmera au début de la saison 2019/2020 en aidant Elche à jouer les premiers rôles en deuxième division espagnole. Si bien que lors de l'hiver 2020, l'AS Roma se présente.

La suite après cette publicité

Valence, qui disposait quand même de 80% des droits du joueur, avait la possibilité de le faire revenir suite à ses belles performances. Malgré un talent certain et la gronde des supporters, Valence a préféré toucher 3,2 millions d'euros de transferts (800 000 euros revenant à Elche) et le laisser partir pour Rome. Une vraie évolution pour le joueur qui devait s'adapter à l'exigence d'un grand club de première division italienne. «Je viens d'Elche CF, une équipe de deuxième division et venir à la Roma est un grand saut, mais je me sens préparé. J'ai la foi. Nous venons d'arriver et je cherche une maison, je dois travailler dur pour montrer que nous pouvons être des joueurs importants et scrupuleux pour vivre le football 24 heures sur 24» expliquait-il à la presse italienne quelques jours après son arrivée. Devenant rapidement une option (11 matches sur la seconde partie de saison), il a convaincu Paulo Fonseca et l'AS Roma de lui donner plus de responsabilités cette saison.

L'Atlético et le FC Barcelone le surveillent

Aux côtés de Jordan Veretout au cœur du 3-4-3 de Paulo Fonseca, il forme un double pivot solide et complet. Permettant ainsi au capitaine Lorenzo Pellegrini d'évoluer un cran plus haut. Il s'est affirmé à la première relance et se distingue par sa qualité technique. Là où Javier Pastore a totalement disparu de la circulation, Gonzalo Villar est devenu le joueur qui facilite le jeu de l'AS Roma. Si cela ne se traduit pas au niveau de l'efficacité avec 1 passe décisive en 42 rencontres, son activité permet d'offrir bien plus de liberté à son partenaire de l'entrejeu Jordan Veretout. Rayonnant, celui-ci réalise certainement sa meilleure saison sur le plan individuel avec 11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Imposant le tempo dans jeu des Giallorossi, Gonzalo Villar oriente les offensives et se distingue par une belle intelligence de jeu. Un profil complet qui n'avait pourtant pas soulevé les foules en terres ibères.

«L'Italie m'a changé. Borja (Mayoral), Carles (Pérez) et moi avons décidé de venir ici suite à une proposition. Un club extérieur comme la Roma est venu me voir et m'a montré un projet que personne ne m'avait présenté en Espagne, sans manquer de respect à personne. L'Espagne ne m'a pas beaucoup valorisé, je suis davantage connu en Italie. Je n'ai pas joué en première division là-bas. Ils ne m'ont jamais autant apprécié que l'AS Roma quand elle est arrivée. Finalement j'ai franchi le pas et je suis content. D'aller seul dans un autre pays ça m'a aidé à mûrir et je suis installé dans une équipe de haut de tableau», expliquait d'ailleurs le principal intéressé à AS en février dernier. Un manque de reconnaissance que ce grand fan d'Andrés Iniesta est en train de gommer petit à petit.

Il y a quelques semaines, il a disputé l'Euro U21 avec l'Espagne et s'est qualifié pour les quarts de finale en marquant notamment un but en poules contre la Slovénie (3-0). S'il lui sera difficile de figurer dans la liste des A pour l'Euro 2020, Gonzalo Villar devrait au moins continuer à faire ses armes avec les Espoirs pour la phase finale de la compétition. Avec l'AS Roma, les choses se compliquent en championnat avec une septième place, mais le club est toujours en course en Ligue Europa avec une demi-finale contre Manchester United. Attendu pour cette double confrontation, Gonzalo Villar se sait scruté puisque le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid surveillent ses performances. De quoi imaginer une belle opération financière d'ici quelques saisons pour l'AS Roma qui ne l'avait recruté que pour 4 millions d'euros. Le club de Louve est en train de choyer son joyau qui n'a pas encore fini de grandir.