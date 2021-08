L'OM et Naples discutent pour Adam Ounas

L'Olympique de Marseille a bien l'intention de poursuivre jusqu'au bout du mercato estival son été très agité sur le marché des transferts. Après avoir enrôlé de nombreux joueurs et totalement chamboulé l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria, le président du club de la cité phocéenne, travaille encore d'arrache-pied en coulisses pour ajouter de nouveaux noms à disposition de l'Argentin.

Selon nos informations, Adam Ounas (24 ans) figure dans les petits papiers de la direction olympienne. L'OM souhaite en effet attirer l'international algérien (14 sélections, 4 buts) dans ses filets afin de renforcer son secteur offensif. Un prêt avec option d'achat non obligatoire est à l'étude côté marseillais. Les négociations sont toutefois loin d'être simples, et le transfert loin d'être acquis.

Naples veut garder Ounas

Et pour cause. Si le principal concerné a d'ores et déjà échangé avec Jorge Sampaoli et qu'il souhaite évoluer du côté du Stade Vélodrome pour cette saison 2021-2022, Adam Ounas voit son club, le Napoli, lui bloquer la route. Toujours d'après nos informations, les pensionnaires du Diego Armando Maradona Stadium ont même la volonté de prolonger le contrat du Fennec, qui expire en juin prochain.

Ounas a bien refusé tous les clubs italiens qui se sont offerts à lui cet été, mais le nouvel entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, bloque le joueur et compte sur lui pour sa nouvelle aventure en Serie A. Un nouveau dossier compliqué à gérer vient donc s'ajouter au bureau du très occupé Pablo Longoria cet été. De son côté, Adam Ounas formé à Bordeaux, passé par Nice (2019-2020) et prêté à Crotone la saison passée, ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le temps presse, à une semaine de la fin du mercato estival.