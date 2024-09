L’OM met ses légendes à l’honneur

Comme la plupart des grands clubs européens, l’Olympique de Marseille met un point d’orgue à honorer son passé, et célébrer les légendes qui ont porté haut ses couleurs durant son histoire. Lundi soir à Cassis, le club a invité plus de 35 de ses anciens joueurs pour le cocktail de rentrée d’OM Légendes, un projet porté par "Treizième Homme", un programme créé par la direction olympienne «visant à rassembler les projets structurants du club, qu’ils soient sportifs, sociaux ou éducatifs, (…) avec les acteurs du territoire.»

Pour cette édition, et alors que l’OM fête cette année ses 125 ans, tout ce beau monde s’est réuni dans un endroit qui fait sens au passé, au présent et au futur, à la Dona Tigana, le domaine viticole de Jean Tigana, joueur du club entre 1989 et 1991. Les différentes générations d’hier et d’aujourd’hui ont pu se retrouver le temps d’une soirée, comme Jean-Marc Ferreri, Rod Fanni, Romain Alessandrini, Rudy Riou, Jean-Philippe Durand, Marcel Dib ou encore Lilian Brassier, Neal Maupay et Leonardo Balerdi. Certains ont même été mis à l’honneur tels que Roland Gransart, Benoît Cheyrou, Gérard Gili, Manuel Amoros et Jean-Pierre Papin.

Ces derniers ont reçu le trophée OM Légendes des mains de Fabrizio Ravanelli, Roberto De Zerbi et Pablo Longoria récompensant l’empreinte qu’ils ont laissé au club. «C’était important pour nous de trouver du temps pour partager de nouveau un moment ensemble, dans la continuité de ce qui avait été fait en mars au Vélodrome, assure le président Longoria dans un communiqué sur le site du club. On fête cette année les 125 ans du club et ce cocktail s’inscrit aussi clairement dans ce cadre puisqu’il est l’évènement parfait pour que passé, présent et futur du club se réunissent et échangent autour de ce qu’était, ce qu’est et ce que va devenir l’Olympique de Marseille.»