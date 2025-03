Ramadan : Angers et Abdelli reprennent de volée Pascal Praud

Le match entre Angers et Monaco a fait grand bruit ce week-end. Pas forcément pour la qualité du match ni d’éventuels débordements, mais plus pour cette fameuse 13e minute de la rencontre où plusieurs joueurs titulaires ont profité de la blessure d’Himad Abdelli pour rompre leur jeûne en plein match. Pendant que le principal intéressé recevait des soins pour une douleur à la cuisse, des joueurs se sont nourris et se sont désaltérés. Une situation qui a provoqué l’ire de plusieurs hommes politiques, mais aussi de Pascal Praud qui s’est insurgé sur CNews puis sur Europe 1.

L’ancien directeur général du FC Nantes, aujourd’hui éditorialiste, a accusé le milieu offensif algérien d’avoir simulé sa blessure afin que lui et plusieurs coéquipiers puissent rompre leur jeûne. Une prise de position qui a particulièrement agacé le milieu angevin qui a répondu aux accusations de Praud dans un post Instagram. «Tellement fait exprès ma blessure, que je ne peux rejoindre et jouer pour ma sélection nationale», a expliqué Abdelli qui manquera les deux matches de l’Algérie à la fin du mois de mars contre le Botswana (21 mars) et le Mozambique (25 mars). De son côté, le SCO a livré un communiqué déplorant les accusations infondées du journaliste. «Nous déplorons les accusations infondées relayées par certains médias, insinuant que cette blessure aurait été feinte pour permettre la rupture du jeûne. La réalité est tout autre. Preuve s’il en est, les examens médicaux réalisés par le département médical de sa sélection nationale, l’Algérie, ont confirmé l’impossibilité pour lui d’honorer sa convocation internationale.» Voilà qui est dit.