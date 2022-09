AC Milan-Naples : les compositions officielles

Même nombre de points, invaincus, respectivement 3ème et 4ème, Naples et l'AC Milan s'affrontent ce soir à San Siro pour le compte de la 7ème journée de Serie A (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Si cette rencontre accouche d'un vainqueur, il pourra rejoindre l'Atalanta Bergame sur le trône du championnat italien.

Rossoneri comme Partenopei ont remporté leur rencontre en Champions League en milieu de semaine et peuvent se targuer d'occuper la 1ère place de leur groupe. Pour continuer à surfer sur cette forme olympique, Stefano Pioli a décidé de titulariser pour la première fois de la saison Alexis Saelemaekers et de placer Krunic sur le côté droit puisque Rafael Leao est out pour ce match. De son côté, Spalletti a opté pour un 4-3-3, toujours avec la merveille géorgienne Kvaraskhelia et avec Raspadori en pointe. Ce sera la troisième titularisation de suite toute compétition confondue pour l'Italien.

Les compositions officielles :

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, de Ketelaere, Krunic - Giroud

Naples : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaraskhelia