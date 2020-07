PSG : un match amical de 120 minutes face à Beveren

Après sa large victoire face au Havre dimanche soir pour son premier match amical de préparation (9-0), le Paris Saint-Germain va défier Waasland-Beveren vendredi au Parc des Princes (19h, à suivre en direct sur notre site). Et les Parisiens joueront un match spécial.

Comme le rapporte L'Équipe ce mercredi, la rencontre entre le champion de France et la formation belge durera 120 minutes, et non 90 minutes. Ainsi, l'entraîneur Thomas Tuchel va pouvoir faire jouer chaque joueur pendant une heure. « Vendredi, chacun va jouer une heure. C'est bien. L'objectif, c'est d'arriver frais pour Saint-Étienne », a lâché l'Allemand.