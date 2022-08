L'Ajax tiraillée par le transfert annoncé d'Antony à Manchester United

La suite après cette publicité

Antony a eu gain de cause. Après deux saisons passées à l’Ajax Amsterdam, l’ailier brésilien de 22 ans voulait passer un cap dans sa carrière. Ardemment courtisé par Manchester United durant cette fin de mercato, l’ancien pensionnaire de São Paulo était frustré de voir les Lanciers repousser les offres XXL des Red Devils. Une situation qui l’a amené à donner une interview explosive au journaliste italien Fabrizio Romano.

Une sortie médiatique qui a visiblement été payante puisque l’Ajax et MU sont enfin tombés d’accord sur les bases d’un transfert record de 100 M€ (95 M€ fixes + 5 M€ de bonus). Une très juteuse opération pour les Bataves qui avaient acheté Antony en 2020 contre 15 M€. Cependant, si le comptable de l’Ajax a le sourire, le coach ajacide, Alfred Schreuder, ne l’a pas du tout. Obligé de se passer des services d’Antony, l’entraîneur de l’Ajax l’a mauvaise.

Ziyech pour remplacer Antony ?

« Je n'en sais encore rien et je ne veux pas vendre ce joueur. Il a un contrat et nous avons des ambitions. Ce n'est pas une bonne situation. Je ne pense pas que ce soit sain. Je l'ai également indiqué en interne. Je ne pense pas que ce soit normal que des choses comme ça puissent arriver, car il ne joue pas deux fois. Je pense que ce n'est pas possible. Nous avons déjà vendu trop de joueurs… », a-t-il indiqué dans des propos relayés par NOS, faisant référence aux départs de Ryan Gravenberch (Bayern), Sébastien Haller (BVB), Nicolás Tagliafico (OL) et de Lisandro Martínez (MU).

Schreuder peut avoir raison de râler en voyant l’un de ses joueurs-clés s’en aller à moins d’une semaine de la fin du mercato. Interrogé sur un possible remplacement d’Antony, le Batave en a encore profité pour transmettre son agacement. « Cela n'a aucun sens maintenant. S'il part, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Je ne vais pas répondre aux questions avec des ‘si’ ». Cependant, il pourrait rapidement retrouver le sourire. Sky Italia confirme en effet que l’Ajax serait bien partie pour faire revenir un certain Hakim Ziyech. Le retour de l'enfant chéri suffira-t-il à faire oublier la fin forcée de l'histoire d'amour avec Antony ?