Ajax Amsterdam : Antony à Manchester United, ça brûle !

Vainqueur de Southampton (1-0), ce samedi à l'occasion de la quatrième journée de Premier League, Manchester United confirme son renouveau après sa victoire de prestige face à Liverpool la semaine passée. Deux succès permettant aux hommes d'Erik ten Hag de se replacer provisoirement à la septième place du championnat anglais. Toujours dans le flou concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, annoncé du côté de Naples, la formation mancunienne n'en reste pas moins active sur le marché des transferts et compte bien enflammer cette fin de mercato estival. Dans cette optique et après avoir récemment enrôler Casemiro, les Red Devils s'apprêtent, une nouvelle fois, à faire sauter la banque.

En effet, à en croire les dernières informations de The Athletic, Manchester United et l'Ajax Amsterdam sont proches d'un accord aux alentours de 100 millions d'euros pour le transfert d'Antony (22 ans). Malgré une première offre de 80 M€ refusée par les Lanciers, les Red Devils avaient décidé, comme nous vous le révélions dernièrement, de revenir à la charge. Et ils toucheraient désormais au but puisque les deux parties sont confiants pour que l'opération trouve une issue positive. Une bonne nouvelle, également, pour le Brésilien qui n'avait pas hésité à mettre la pression sur ses dirigeants pour forcer son départ.

Antony tout proche d'Old Trafford !

«Depuis février, mes agents sont allés à Amsterdam pour informer l’Ajax de mon désir de quitter le club pour relever un nouveau challenge et que certains clubs intéressés arriveraient avec certainement de belles offres avec eux. En juin, j’ai interrompu mes vacances et je suis personnellement venu pour informer les dirigeants de l’Ajax, dont le nouvel entraîneur, à propos de mon souhait de partir et qu’ils devraient considérer cette possibilité parce que c’était un projet sur deux saisons. Je ne demande pas à l’Ajax de me libérer, je demande à l’Ajax de me vendre avec le montant le plus élevé pour un joueur d’Eredivisie. J’ai insisté sur ce point depuis février pour que le club reconstruise l’équipe avec une tranquillité d’esprit», avait notamment lâché Antony auprès du journaliste Fabrizio Romano.

Une chose est sûre, Antony semble bien en passe de remporter son bras de fer avec la direction néerlandaise. Un moyen pour Manchester United de récupérer l'une des plus grandes promesses du football mondial et de préparer au mieux le possible départ de CR7. L'occasion pour les Lanciers de récupérer un très gros chèque. Reste désormais à connaître le successeur du natif de São Paulo du côté de l'Ajax. Dernièrement, nous vous révélions, en ce sens, que le club hollandais avait notamment pris des contacts avec Hakim Ziyech (Chelsea) et Justin Kluivert (AS Roma). Deux profils qui colleraient parfaitement aux besoins d'Alfred Schreuder, déjà leader d'Eredivisie avec 12 unités.