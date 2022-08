Manchester United prépare une nouvelle offre à 100 M€ pour Antony !

La suite après cette publicité

Manchester United a déjà activé l'option "panic buy" de son mercato. Il faut dire que les Red Devils sont bien mal en point depuis l'entame de la saison, et ce, à tous les niveaux. Sportivement d'abord, rien ne va pour les hommes d'Eric ten Hag, censé pourtant remettre de l'ordre dans la maison mancunienne mais qui totalise déjà deux défaites en autant de matches et une triste place de lanterne rouge de Premier League après deux journées.

En coulisse aussi rien ne va. Entre l'interminable feuilleton Cristiano Ronaldo, les scissions dans le vestiaire, la mise à l'écart d'Harry Maguire, le manque de poigne du technicien néerlandais et la fronde des supporters qui réclament purement et simplement le départ de la famille Glazer, l'actuel propriétaire du club, le début de saison mancunien est plus que sombre.

L'Ajax Amsterdam lui cherche déjà un successeur

Comme souvent dans ce type de club, c'est le mercato qui apparaît déjà comme solution à tous les maux. Et après la probable signature à venir de Casemiro, quoi de mieux qu'une autre recrue à 100 M€ pour relancer Manchester United ? La direction de MU a placé Antony comme la priorité des priorités pour redresser une formation mancunienne en mal de talents et de créativité. Le virevoltant ailier brésilien, qui souhaite de son côté rejoindre l'Angleterre, est clairement souhaité par Ten Hag qui le connaît bien pour l'avoir coaché à l'Ajax.

Et après une première offre refusée de 70 M€ (60 M€ + 10 de bonus), les Red Devils s'apprêtent à revenir à la charge avec une offre de 100 M€ bonus compris selon nos informations. Une somme qui se rapproche des exigences que l'Ajax qui avaient fixé fin juillet le prix de leur pépite à 100 M€. Preuve que le montant va sans doute enfin satisfaire le club néerlandais, la soudaine agitation de l'Ajax Amsterdam qui a déjà pris des contacts pour remplacer son international brésilien. Hakim Ziyech (Chelsea), Justin Kluivert (AS Roma) sont des profils qui collent parfaitement aux besoins des lanciers qui risquent de passer rapidement à l'action si le transfert d'Antony à MU se précise, ce qui à l'heure actuelle semble être la tendance claire...