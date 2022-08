Accord total entre le Real Madrid et MU pour Casemiro

De passage en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a confirmé les envies de départ de Casemiro. « J'ai parlé avec lui ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Le club le comprend pour ce qu'il a fait et pour la personne qu'il est. Il y a des négociations, rien n'est officiel, mais sa volonté de partir est claire », a expliqué Ancelotti en conférence de presse. « Je n'ai pas essayé de le convaincre. J'ai beaucoup parlé avec lui, je suis très confiant avec lui, il nous a beaucoup aidés. En écoutant sa volonté et son désir, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous devez tenir compte de cela. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, s'il reste ou non. »

Le coach, qui a précisé que tout n'était pas encore bouclé, va bien perdre son joueur âgé de 30 ans. D'après El Chiringuito, le Real Madrid et Manchester United ont trouvé un accord. La signature du joueur est attendue aujourd'hui. Pour rappel, les Red Devils veulent qu'il soit présent dès lundi pour affronter Liverpool.