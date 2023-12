PSG - Nantes : Bradley Barcola a marqué beaucoup de points !

Retour au turbin pour les Parisiens après une petite semaine de repos suite à la victoire acquise en Normandie contre Le Havre le weekend dernier. Sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueillait le FC Nantes du nouvel entraîneur, Jocelyn Gourvenec, lors de la 15ème journée de Ligue 1. D’un côté, les Canaris voulaient faire le plein de confiance sous la houlette de leur nouveau chef de fil. De l’autre, les Rouge et Bleu se devaient de se montrer rassurants avant une rencontre capitale contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Pour ce choc, Luis Enrique a décidé de laisser sur le banc plusieurs éléments offensifs comme Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Ousmane Dembélé (pourtant suspendu face au BVB). Ainsi, l’entraîneur espagnol a décidé d’offrir sa chance à Bradley Barcola, titulaire pour la neuvième fois de la saison en Ligue 1, pour le plus grand bonheur de son équipe puisque l’ancien Lyonnais a été l’un des artisans du succès parisien ce samedi soir (2-1).

«Bien entendu qu’il est mûr. Je l’ai dit dès le départ. Je suis très satisfait de tous les joueurs, surtout Bradley. C’est un joueur qui a cette capacité naturelle de déborder. Il a de très bonnes qualités, il a une bonne attitude. C’est un joueur pour l’avenir. Mais le futur, c’est demain. Je pense qu’il ressent notre confiance», avait déjà affirmé Luis Enrique, en conférence de presse vendredi. Des propos qui semblent avoir porté chance à Bradley Barcola puisque le tacticien natif de Gijon lui a offert une titularisation et 79 minutes pleines contre le FC Nantes. Et une chose est sûre : l’ailier de 21 ans lui a bien rendu en se montrant impactant dans cette rencontre remportée par le PSG. Pourtant ces dernières semaines, le jeune joueur était au centre des critiques, en raison de son entrée manquée face à Newcastle en Ligue des Champions (1-1) au cours de laquelle il avait raté plusieurs occasions précieuses :« C’est un pari très clair pour le club quand on va chercher un joueur si jeune, international Espoirs, avec une grande personnalité et de la qualité pour déborder. Il a pas mal de minutes de jeu dans une équipe comme la notre. Il incarne le présent et l’avenir. Ce (samedi) soir, il a été superbe, le joueur le plus décisif dans le un-contre-un, avec un but exceptionnel. Il a fait un grand match. Il n’y a rien de nouveau par rapport à Bradley. Je suis très heureux pour lui», a ensuite répété le coach parisien en conférence de presse.

Un but et une grande activité !

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque parisienne, Bradley Barcola a réalisé une formidable prestation offensive, en enchaînant de nombreuses percées rapides et propres, faisant ainsi la différence dans le jeu du PSG. Peu avant la pause, l’international des Bleuets est récompensé de sa bonne première période en jouant un une-deux avec Vitinha pour ouvrir son pied et tromper Alban Lafont (41e, 1-0). Sa première réalisation sous le maillot parisien qui lui fait le plus grand bien. Mais cette belle prestation et cette titularisation signifiaient que Randal Kolo Muani a débuté sur le banc. Entré en jeu et buteur héroïque, l’ancien de Francfort a préféré féliciter Barcola en acceptant la décision du coach : «Il y a de la concurrence, on est dans un grand club, ce sera à moi de faire mes preuves. C’est le coach qui décide, Barcola a fait un très bon match, il y a énormément de qualités sur le banc. Il y a eu énormément de bas, après c’est à moi de relever la tête, je la relève tout doucement.», a affirmé l’international français qui n’a pas mal pris sa mise au banc.

En seconde période, le natif de Villeurbanne a réalisé de nouvelles fulgurances en débordant Marcus Coco. Il est même passé proche d’un doublé mais son piqué sur le flanc gauche a terminé dans le petit filet du gardien nantais (59e). L’ancien protégé de l’OL a également essayé de trouver ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé, en retrait quand ces derniers étaient démarqués. Une copie offensive complète, régulière et intéressante, jusqu’à sa sortie en remplacement de Marco Asensio (79e) : «C’était une victoire assez difficile, c’était vraiment compact. Ils défendaient très bien. C’était compliqué de marquer ce premier but. Se prendre ce but là nous a fait mal. Mais on n’a pas lâché et on a marqué en fin de match, c’était mérité et on est content. C’était important de gagner ce match. Le coach a dit que nous devions travailler tactiquement par rapport au match qui arrivait ensuite. Cela nous tenait à coeur de gagner. Je pense que nous avons réussi à faire ce qu’il nous demandait, sur les côtés et dans l’axe. J’attendais ce but, il va me faire du bien. Je me suis dit que je tire direct. C’est une fierté, je l’attendais vraiment», a déclaré Bradley Barcola après la rencontre au micro d’Alexandre Ruiz sur Free Ligue 1.