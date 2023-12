PSG - Nantes : les coups de poker de Luis Enrique avant Dortmund

Après une semaine de repos, le Paris Saint-Germain retrouvait les travées de son Parc des Princes ce samedi soir, en accueillant le FC Nantes, lors de la 15ème journée de Ligue 1. Un match particulier pour le PSG puisqu’il survient quelques jours avant l’une des rencontres les plus importantes de cette fin d’année 2023 : le déplacement en Allemagne pour affronter le Borussia Dortmund et ainsi jouer sa survie dans la compétition, au cours de cette 6ème et ultime journée de Ligue des Champions. Il existe plusieurs écoles dans le football quand il s’agit de gestion de calendrier. Certains entraîneurs préfèrent aligner un onze de départ similaire à celui qui foulera la pelouse de le prochaine grande affiche, tandis que d’autres jouent une carte bien différente en faisant tourner leur effectif. Ce samedi soir au Parc des Princes, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a préféré jouer l’équilibre entre la titularisation de certains cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez…) et les minutes offertes à des joueurs habituellement remplaçants (Bradley Barcola, Kang-in Lee, Carlos Soler…). Un coup de poker gagnant avec cette précieuse victoire (2-1).

«Ça a été difficile de jouer ce match à domicile, et c’est normal quand on a un match aussi beau que celui contre Dortmund dans 4 jours. Le groupe sera celui qui sera aligné, ce qui est bien c’est que nous avons notre destin entre les mains, ce sera comme une finale, ça dépendra de nous mais on fera tout pour gagner ce match, c’est l’objectif. Ce sera une bonne pression, la pression pour laquelle on joue depuis tout petit jusqu’en pro, je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif», a affirmé Luis Enrique après la rencontre au micro de Canal+. En tout cas, au vu de sa gestion de son groupe, l’ancien sélectionneur de la Roja est loin d’avoir sous-estimé la préparation du match face à Nantes en championnat, toujours utile avant un choc européen.

Un banc très offensif avec Ramos et RKM…

Il l’avait lui même reconnu en conférence de presse vendredi. Luis Enrique ne savait absolument pas à quoi s’attendre de ce match contre Nantes. Jamais simple de jouer une rencontre de championnat avant une rencontre aussi capitale en Ligue des Champions. Pourtant le natif de Gijon a pris plusieurs décisions qui questionnaient un grand nombre d’observateurs au coup d’envoi. Du positionnement de Kylian Mbappé en numéro 9 jusqu’aux choix des joueurs laissés sur le banc. Quelques inquiétudes étaient possibles, surtout qu’un joueur comme Ousmane Dembélé, suspendu contre Dortmund, aurait pu débuter la rencontre afin d’assurer au PSG un de ses éléments offensifs précieux autour de Mbappé. Et pour l’une des rares fois cette saison, Luis Enrique a également laissé sur le banc Randal Kolo Muani mais aussi Gonçalo Ramos - les deux recrues estivales les plus chères du mercato parisien. Entré en jeu, l’ancien attaquant de Francfort a néanmoins donné la victoire à son équipe sur l’un de ses premiers ballons en poussant au fond le cuir mal dégagé par Alban Lafont après la tête de Lucas Hernandez sur un coup franc.

Pour l’international français, sans rancune, il n’y a pas de mauvaise concurrence dans la hiérarchie parisienne : «On a toujours été confiant par rapport à la qualité du groupe. Ce sera à moi de continuer à travailler et de continuer à écouter les consignes du coach que je joue à droite à gauche ou devant, ce sera à moi de donner le meilleur de moi-même. Il y a de la concurrence, on est dans un grand club, ce sera à moi de faire mes preuves. C’est le coach qui décide», a déclaré RKM en zone mixte du Parc des Princes après la rencontre. Avec le bon match de Barcola et l’entrée en jeu décisive de Kolo Muani, Luis Enrique aura du pain sur la planche dans les prochaines heures pour décider qui débutera et dans quel dispositif face au Borussia Dortmund, sur la pelouse du Signal Iduna Park en Ligue des Champions. En tout cas, Luis Enrique a fait des choix et ils ont porté leurs fruits ce samedi soir contre le FC Nantes. En faisant souffler certains cadres, le PSG a même pu redonner de la confiance et des minutes à plusieurs seconds couteaux comme Carlos Soler, Kang-in Lee ou encore Bradley Barcola.