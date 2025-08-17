La terrible malédiction de Jeff Reine-Adélaïde se poursuit

Il y a encore quelques années, Jeff Reine-Adélaïde devait être le futur de l’équipe de France au milieu de terrain. Considéré très tôt comme un crack lorsqu’il a rejoint le centre de formation d’Arsenal en 2015 après plusieurs années au RC Lens, JRA avait toutes les qualités pour devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste. Décidant de rejoindre Angers en 2018, le milieu longiligne a choisi la bonne destination pour exploser. Auteur d’une superbe saison 2018-2019 avec le club scoïste, le natif de Champigny-sur-Marne a tapé dans l’oeil de plusieurs grandes écuries françaises et a décidé de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Un choix judicieux qui a finalement sonné le glas de son début de carrière plus que prometteur. Malgré d’excellents débuts, l’ancien Angevin a connu son premier coup dur à l’hiver 2019. Lors d’une rencontre face à Rennes, l’ancien numéro 17 des Gones a été touché aux ligaments croisés du genou. Un premier coup dur qui n’a pourtant pas entamé sa détermination. Travaillant dur pour revenir, Reine-Adélaïde a participé au joli parcours de l’OL lors du Final 8 en Ligue des Champions lors de cette même saison. Prêté la saison suivante à Nice, JRA semble revenir à un très bon niveau mais se blesse à nouveau aux ligaments croisés lors de ce passage en Côte d’Azur.

Une troisième grave blessure au genou pour Jeff Reine-Adelaïde

Un nouveau contretemps qui a clairement entamé sa confiance sur le terrain. Moins percutant qu’à l’accoutumée et beaucoup plus sur la réserve, Jeff Reine-Adélaïde est moins tranchant. Après un passage discret à Troyes, Jeff Reine-Adélaïde retrouve des couleurs entre Molenbeek et la Salernitana. Finalement, laissé libre par le club italien cet été, le milieu de 27 ans comptait se relancer définitivement avec l’Heracles Almelo cet été. Après un premier match intéressant la semaine dernière, Jeff Reine-Adélaïde a dû faire face à une nouvelle épreuve cette semaine à l’entraînement. En effet, comme l’a annoncé le club néerlandais sur ses réseaux sociaux ce samedi, l’ancien Gunner a été gravement touché à l’entraînement.

Bas Sibum, son entraîneur, a confirmé lors d’une interview touchante aux médias du club : «Jeff souffrait et il y avait beaucoup de tristesse. Nous avons immédiatement arrêté l’entraînement. Cela a eu un impact important sur les garçons. Nous sympathisons tous avec Jeff, nous sommes attristés par cette situation et nous devons la gérer. Mais nous devons aussi nous concentrer sur le match de samedi soir. Nous vivons dans un monde difficile.» Une terrible nouvelle qui émeut même ceux qui ont connu le joueur par le passé. Ayant côtoyé l’international Espoirs (21 sélections, 7 buts) lors de son passage à Lyon, Peter Bosz a d’ailleurs affiché son dépit pour cette énième désillusion pour JRA : «Vous plaisantez?! Il s’est encore déchiré le ligament croisé chez Heracles ? Non… Ce n’est pas possible… C’est donc la troisième fois… Quand il est arrivé chez nous… Oh là là… La première fois, c’était à Nice, je crois.» Une réaction que tous les fans du football français ressentent sûrement concernant la terrible malédiction de Jeff Reine-Adélaïde avec ses genoux.