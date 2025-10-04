Real Madrid : la valeur marchande de Vinicius est en chute libre

Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie du Real Madrid : la valeur marchande de Vinicius connaît un net recul. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le Brésilien est désormais estimé à 150 millions d’euros, contre 200 millions en décembre 2024. Après une première baisse en juin dernier (170 millions), l’ailier voit sa valeur s’effriter, conséquence selon Blaseio, responsable des valeurs boursières de LaLiga, de son échec au Ballon d’Or, de ses performances sur le terrain et de la réorganisation de la hiérarchie madrilène avec le nouveau coach Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Cette chute s’inscrit dans une tendance plus large, où d’autres joueurs du Real voient également leur valeur diminuer, comme Eduardo Camavinga (50 millions) ou Rodrygo (80 millions). Pour Vinicius, cette baisse pourrait peser sur son statut au sein de l’équipe, marquant un tournant dans sa carrière et soulevant des questions sur son rôle futur dans l’attaque madrilène. Pourtant statistiquement, il reste plutôt stable : 21 buts et 9 passes décisives lors de la saison 2023-2024, contre 21 buts et 15 passes décisives lors de l’exercice précédent.