Espagne : grosse alerte pour Lamine Yamal !

Samedi soir, l’Espagne de Luis de la Fuente s’est imposée sur la plus petite des marges contre le Danemark, en Ligue des Nations, grâce à une réalisation de Martin Zubimendi, en fin de match (1-0). Une victoire permettant à la Roja de prendre la tête de son groupe après trois journées, mais une inquiétude grimpe - malgré cette belle victoire - en raison de l’état de santé de Lamine Yamal (17 ans). L’ailier du FC Barcelone a reçu beaucoup de coups et de contacts contre le Danemark tout au long du match.

La jeune star espagnole a quitté le stade Enrique Roca de Murcie en boitant et en souffrant. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les premiers scanners passés au même stade font état d’une gêne musculaire à la jambe gauche. Une «surcharge» est évoquée, selon les sources de la RFEF. Ce dimanche, le joueur sera à nouveau examiné par les médecins de la fédération afin de déterminer l’étendue et la nature de sa blessure, alors qu’il devrait être ménagé contre la Serbie, mardi prochain.

Le Barça s’inquiète

«Le football est ainsi fait qu’il faut être aussi dur que les règles le permettent. Le football est le football et chacun utilise ses armes. C’est l’arbitre qui doit fixer les limites. Il s’agit d’intimider, de chercher le contact… C’est ce qu’ils veulent avec des joueurs aussi jeunes et talentueux. Ce sont les arbitres qui doivent fixer les limites, mais il faudra qu’il s’y habitue», a minimisé Luis de la Fuente au sujet des coups reçus par Lamine Yamal, lui qui l’a laissé sur le terrain pendant 90 minutes.

Après la pause internationale, le FC Barcelone jouera trois matchs importants, dont deux en Liga (contre le Séville FC et le Clasico contre Madrid) et un en Ligue des champions (contre le Bayern Munich). Et en Catalogne, il y a une certaine inquiétude quant au nombre de minutes jouées par Lamine Yamal en sélection cette saison, alors que Luis de la Fuente ne semble pas vouloir le faire souffler. Mais pour le moment, il faudra surtout attendre d’autres tests pour voir la gravité de cette blessure.