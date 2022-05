Chelsea : Thomas Tuchel envoie un message fort à N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

Mission accomplie. Hier soir, Chelsea a validé son ticket pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League, après un match nul face à Leicester. Mais après la rencontre, c'est surtout N'Golo Kanté qui a été au cœur des débats. En conférence de presse, son entraîneur Thomas Tuchel lui a fait une nouvelle fois une longue et belle déclaration d'amour. Le technicien allemand, questionné sur l'avenir du Français sous contrat jusqu'en 2023, s'est montré clair. Il faut bâtir et avancer avec le footballeur âgé de 31 ans, auteur de 2 buts et 5 assists en 41 apparitions toutes compétitions confondues (30 titularisations).

«Je pense qu'il est notre joueur clé, clé. Mais les joueurs clés, clés doivent être sur le terrain. Il ne joue que 40% des matches. C'est donc peut-être un miracle que nous soyons arrivés à la troisième place. Parce qu'il est notre Mo Salah, il est notre (Virgil) Van Dijk, il est notre (Kevin) De Bruyne, il est simplement ce joueur. C'est notre Neymar, c'est notre Kylian Mbappé, c'est lui qui fait la différence. Et si vous ne l'avez qu'à 40%, c'est un énorme problème». Ce qui n'est forcément pas suffisant à ses yeux.

Tuchel encense Kanté

Il poursuit au sujet du Frenchy, blessé plusieurs fois cette année : «compte tenu de ce pourcentage, c'est peut-être un miracle de voir à quel point nous produisons des résultats cohérents, car j'ai vu Liverpool sans van Dijk la saison dernière et ils ont beaucoup lutté. Et vous voyez la différence. Donc N'Golo est notre joueur clé, et il doit être sur le terrain. J'espère qu'il va résoudre ses soucis physiques. C'est difficile à vivre, car c'est important pour lui d'être là et d'avoir le rythme. Je pense qu'il a bien joué, mais il peut jouer tellement mieux».

Tuchel attend encore plus de sa star. «Donc, il commence constamment à prendre du rythme, puis une fois qu'il a pris du rythme, il se blesse un peu et il est de nouveau absent. Imaginez l'année dernière, il a reçu le trophée d’homme du match lors des cinq dernières rencontres de Ligue des champions. Ils lui ont même remis le trophée avant le match, car c’était clair qu'en jouant, il serait l'homme du match. C'était comme ça. Et ce gars qui devient l'homme du match à chaque match de la Ligue des Champions n'est là que pour 40% du match. C'est énorme pour nous. Nous faisons tout pour le résoudre, et bien sûr lui aussi».

L'Allemand veut le garder

L'ancien coach du PSG a conclu en rendant un ultime hommage à son joueur. «C'est sûr qu'il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Chelsea. Mais je ne peux que me répéter. Il peut faire la différence, mais il ne peut faire la différence que s'il est sur le terrain et à son meilleur niveau. C'est notre objectif pour lui, et il le fait de toute façon. Il est l'un des meilleurs. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde». À ses yeux, il est même une légende du club au même niveau qu'un Didier Drogba.

«C'est sûr, car ce n'est pas si évident. Il n'est pas sous les projecteurs, il est encore plus important pour une équipe parce qu'un gars comme N'Golo avec une mentalité d'assistant, de porteur d'eau, ça fait la différence et les grandes équipes et les équipes qui réussissent en ont besoin. C'est pourquoi nous l'aimons tant, et tout le monde veut jouer avec lui et pourquoi il nous manque tant quand il n'est pas là». De quoi faire plaisir à l'ancien joueur de Leicester, à qui il reste une année de contrat. Et inutile de dire que Thomas Tuchel pousse à fond pour que Chelsea lui offre un nouveau bail.