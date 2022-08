Alexis Sánchez débarque à l'OM

La suite après cette publicité

Une recrue de poids. Après avoir recruté de jeunes joueurs depuis l'ouverture du mercato estival 2022, comme Isaak Touré ou Nuno Tavares, ainsi que d'autres plus expérimentés tels que Jonathan Clauss, Samuel Gigot et Chancel Mbemba, l'Olympique de Marseille vient d'annoncer l'arrivée d'Alexis Sánchez (33 ans), libre depuis la résiliation de son contrat avec l'Inter Milan il y a peu.

« L'Olympique de Marseille et Alexis Sánchez se sont entendus sur l’arrivée du joueur dans la cité phocéenne via un accord de principe. L’international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s’engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale », indique le communiqué du club marseillais pour l'occasion, alors que le celui qui est surnommé El Niño Maravilla (l'enfant prodige) au pays devrait toucher 3 M€ par saison sur la Canebière.

Un atout d'expérience pour l'OM

L'attaquant international chilien (146 capes, 48 buts) demeure assurément un renfort de poids pour Igor Tudor, qui voit dans le même temps un homme au CV bien rempli et au caractère bien trempé rejoindre son vestiaire. Passé par le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et donc dernièrement l'Inter Milan, celui qui s'est révélé sous les couleurs de l'Udinese en Europe a disputé plus de 620 matchs depuis le début de sa carrière professionnelle.

Alexis Sánchez, remplaçant la saison passée avec les Nerazzurri (38 matchs, 9 buts et 5 passes décisives), compte surtout 64 apparitions en Ligue des champions à son actif. Un aspect non négligeable pour une formation olympienne qui aura bien besoin de son expérience pour la campagne 2022-2023 de C1, mais aussi en Ligue 1, où la concurrence s'annonce rude. Petit gabarit (1,68m) aux qualités explosives, le natif de Tocopilla possède tout de l'archétype même du Sud-Américain. Sa mentalité de guerrier devrait plaire aux supporters de l'OM, qui espèrent aussi qu'il fera franchir un cap supplémentaire à leur club de cœur.