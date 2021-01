PSG : Everton ouvre grand la porte à une vente de Moise Kean

La suite après cette publicité

Alors qu'on arrive à la moitié de la saison de Ligue 1, le bilan est plutôt positif pour Moise Kean. Arrivé lors du dernier mercato, en prêt sans option d'achat, l'attaquant transalpin s'est très vite intégré à sa nouvelle équipe. Avec dix buts en dix-sept rencontres toutes compétitions confondues, on peut le dire, l'ancien de la Juventus est une satisfaction.

On peut imaginer que du côté des fans, on souhaite sûrement le garder, lui qui est un joker offensif de luxe lorsque tous les attaquants parisiens sont présents. Et ça tombe bien, vendredi après-midi, en conférence de presse, l'entraîneur d'Everton Carlo Ancelotti a ouvert la porte à une vente définitive de son compatriote. « Nous sommes ouverts à la discussion si le PSG veut recruter Moise Kean. Nous devons prendre en compte ce que veut le joueur. Si le joueur veut rester au PSG, alors bien sûr, les deux clubs doivent s’asseoir autour d'une table pour en parler. Il est très bon en ce moment, donc si le PSG le veut, ils doivent discuter avec nous », a expliqué le coach de la formation de Liverpool.

Le PSG ne négocie pas... pour le moment

Seulement, comme l'explique Le Parisien, le Paris Saint-Germain n'a pas encore commencé à négocier avec l'écurie de Premier League. La décision de passer à l'attaque - ou non - sera visiblement prise en fin de saison, alors que la presse britannique évoquait un montant de 35 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Italien de façon définitive.

La situation financière du club de la capitale ne permet donc pas de grosses dépenses pour l'instant, et il faudra donc attendre l'été et de potentielles grosses ventes pour renflouer les caisses et faire face à de telles opérations. Mais au moins, les décideurs parisiens savent que dans le camp d'en face, on est prêt à se séparer de l'attaquant de 20 ans.